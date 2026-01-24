Milan, Allegri: "Qualificazione Champions fondamentale. Dovremo fare molta fatica: bisogna stare zitti"

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, si è molto innervosito rispondendo a una domanda apparentemente innocua sul fatto che altri allenatori non parlino in conferenza alla vigilia delle sfide di campionato. Questa la sua risposta, passata poi ad analizzare anche altri fatti: "Sugli allenatori sono loro decisioni, non riguarda me.

Il mio obiettivo è chiaro: l'anno scorso non siamo entrati in Champions, quest'anno ci dobbiamo riuscire per un valore tecnico ed economico. È troppo importante in Serie A per una grande squadra partecipare alla Champions: i soldi della Champions servono alla società per gestire il mercato e programmare un futuro più roseo, rispetto a quel che sarebbe stando fuori per due anni fuori dalla Champions.

L'altro giorno sono usciti i fatturati di tutte le società di calcio: il Real ne fattura oltre un miliardo, l'Arsenal 800, il Bayern 975 e il gap con le squadre italiane è troppo diverso. Per forza una squadra, come il Milan, deve cercare di entrare in Champions. Perché questo è il calcio italiano. Una iniezione importante di denari viene dalla Champions. Bisogna rimanere coi piedi per terra, per arrivarci bisogna fare molta fatica, ma molta fatica. E quindi bisogna stare zitti!".