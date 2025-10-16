Quell’impresa della Fiorentina in casa Milan distante ormai 30.310 giorni

L’ultimo successo della Fiorentina ad ottobre sul campo del Milan (anzi, l’unica affermazione) risale al 1942. Sui quotidiani di quel giorno era riportata la data del 25 e al triplice fischio conclusivo del signor Scorzoni il punteggio recitava 1-3. Questo il tabellino dei marcatori: Bollano al 21’, Suppi al 41’, Boniforti al 45’ (su calcio di rigore), Gei al 68’. Era la Viola di Giuseppe Galluzzi.

Domenica dal match appena ricordato saranno trascorsi esattamente 30.310 giorni.

Tuttavia, il Diavolo negli altri 10 incroci giocati proprio nel mese d’ottobre ha sempre raccolto punti: per 4 volte s’è imposto, in 6 occasioni ha fatto X.

Complessivamente ammontano a 85 i Milan-Fiorentina di Serie A. La bilancia dei precedenti racconta di 51 successi rossoneri, 21 pareggi, 13 vittorie gigliate, 153-75 per i meneghini sui toscani la contabilità delle marcature.

Situazione in classifica.

Milan con 13 punti (4V – 1X – 1P con 9GF e 3GS), di cui 6 al Meazza (2V – 0X – 1P con 4GF e 3GS). Fiorentina a quota 3 (0V – 3X – 3P con 4Gf e 8GS), tutti lontano dal Franchi (0V – 3X – 0P con 1GF e 1GS).

Per la squadra dell’ex Pioli (che domenica farà 500 in Serie A) il record negativo di punti dopo 7 turni di massimo campionato risale alla stagione 1977-1978 quando furono 3 (0V – 3X – 4P). Insomma, Gudmundsson e compagni avranno a disposizione due risultati su tre per non eguagliare questa statistica.

PS: nel passaggio dai primi tempi al triplice fischio conclusivo i lombardi hanno incrementato la loro classifica di 3 punti, da 10 a 13, al contrario i toscani ne hanno persi 3, dimezzando il fatturato da 6 a 3.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

85 incontri disputati

51 vittorie Milan

21 pareggi

13 vittorie Fiorentina

153 gol fatti Milan

75 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Fiorentina 1-1, 1° giornata 1931/1932

L’ULTIMA SFIDA A MILANO IN CAMPIONATO

Milan-Fiorentina 2-2, 31° giornata 2024/2025