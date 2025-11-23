Milan, Bartesaghi: "Contento di aver vinto il derby, sogno di giocare in Nazionale"

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del derby vinto 1-0 sull'Inter: "Sono molto contento e onorato di aver giocato e vinto questa partita, era un sogno che avevo fin da piccolo. Mi sono detto che dovevo dare il 100% per questa maglia".

Ti stai prendendo il posto da titolare?

"Non lo avrei mai immaginato, c'è uno staff che mi da fiducia e sono molto sereno. Cerco di dare sempre il massimo per la squadra. Ci sono partite diverse nell'arco di un campionato, contro la Roma sono andato in difficoltà ma abbiamo reagito bene tutti insieme".

Quanto ti è servita l'esperienza in C?

"È' stata importante perché mi ha aiutato in molto ambiti, a gestire la pressione degli stadi e dei tifosi. Non è andata come speravamo ma il progetto è quello".

Tra i tuoi sogni c'è anche la Nazionale?

"Certo, quello è forse il sogno più grande che sto provando a rendere realtà".

Un anno fa immaginavi questa situazione?

"No, non me lo aspettavo nel giro di un anno. Ci sono riuscito grazie ai miei compagni, ai mister e a tutto lo staff. Ho sempre lavorato con la testa serena, non ho niente da perdere, ma tutto da dimostrare".