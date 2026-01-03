Bartesaghi: "Leao mi chiede sempre un assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo'"

Davide Bartesaghi, giovane difensore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria di Cagliari. Queste le sue dichiarazioni principali: "Io penso a parlare sul campo, ho la fiducia della squadra e dello staff: cerco sempre di rispondere al 100%".

Sulle parole di Allegri: "Come ho detto prima, ho la fiducia di squadra e mister: non devo fare altro che ringraziarli e continuare a fare così con la testa libera".

Su Leao: "Leao è un giocatore speciale e lo è sempre stato. Mi dice sempre che gli devo fare assist, ma io gli rispondo: 'Tempo al tempo, arriverà...'".