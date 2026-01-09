Bartesaghi come Beckham: l'inglese era stato l'ultimo rossonero a tentare almeno 20 cross

Prima di Davide Bartesaghi, l’ultimo giocatore del Milan ad aver effettuato almeno 20 cross (inclusi i corner) in una singola partita di Serie A era stato un certo David Beckham, che ne mise insieme 20 contro l’Inter il 24 gennaio 2010. Un dato, riportato da Opta Paolo su X, che racconta bene l’insistenza e la continuità del ventenne laterale rossonero anche nella partita pareggiata ieri col Genoa.

Nel post gara, Massimiliano Allegri ha parlato così dell'incontroi ai microfoni di DAZN: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Bisogna vedere il positivo". Il tecnico del Diavolo ha parlato di un primo tempo complicato, di una squadra diventata "troppo frettolosa" dopo l’1-0 e della necessità di crescere nella gestione dei momenti chiave: "La fretta non porta da nessuna parte". Poi lo sguardo avanti, verso la trasferta di Firenze: "È un momento importante e difficile. Ci prepareremo, sarà una partita molto complicata".

La pagella su TMW di Bartesaghi

Bartesaghi 5 - Il 19enne affonda spesso verso l'area avversaria, tuttavia dei numerosi cross sfornati ben pochi vanno a buon fine. Gli va dato atto di non mollare mai. Compromette tutto stendendo Ellertson nei minuti di recupero. Che Stanciu mandi il pallone alle stelle è un dettaglio.