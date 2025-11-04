Juventus, Chiellini: "Vlahovic? Niente porte chiuse. Speriamo in un ciclo con Spalletti"

Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky in vista del match contro lo Sporting Lisbona valido per la League Phase di Champions.

Commenti sul tuo nuovo ruolo di consigliere federale?

"Ho ereditato il ruolo da Calvo, spero di proseguire al meglio nei prossimi mesi e capire da chi sta vicino a me".

Cosa ha portato Spalletti?

"Sta cercando di portare la sua esperienza e il suo modo di giocare a calcio evitando cambi drastici. Si sta adattando a quello che la squadra ha fatto negli ultimi mesi, cercando di metterci del suo. Oggi sarebbe importante vincere, per avere un nostro percorso anche in Champions: le possibilità ci sono, sarebbe importante fare punti".

Pronti a parlare con Vlahovic del rinnovo?

"E' da inizio anno che dico che Dusan sta pensando solo alla Juventus, lo ha dimostrando giorno dopo giorno. A tempo debito faremo le valutazioni e non ci sono porte chiuse da nessuna delle due parti".

Spalletti può essere un elemento di stabilità ripristinata nello spogliatoio?

"Anche in passato la speranza era quella, di creare nuovi cicli e non parentesi brevi. Luciano ha lo status per creare un ciclo alla Juve e la volontà di entrambe le parti è che lui crei un ciclo per ripotare la Juventus a competere come ha sempre fatto. L'impatto è stato buono, speriamo di proseguire e tutti pensiamo che sia la persona giusta".

Sarebbe l'ora di avere un ruolo più tecnico?

"Cercherò di fare del mio meglio per dare una mano in tutti gli ambiti della Juventus".