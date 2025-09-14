Milan-Bologna, il doppio ex Calabria: "Finale di Coppa Italia? E' stato un mix di emozioni"

Il programma della 3^ giornata di Serie A prosegue oggi, proponendo per la serata Milan-Bologna. Una sfida certamente non banale per Davide Calabria, che ha trascorso una vita in rossonero per poi passare al club felsineo a gennaio. Sei mesi importanti per il terzino, nei quali ha conquistato una Coppa Italia battendo in finale proprio il Milan.

"Per me è stato uno scherzo del destino, un mix di emozioni", ha detto il doppio ex in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. "Mi sentivo che l'avrei vinta ed è stata una grande notte, per me e per il Bologna. Al triplice fischio, mi sono inginocchiato e avevo molte cose in testa. Ho pensato in primis ai miei ex compagni e sono andato a provare a consolarli. Poi ho cercato di godermi la coppa, anche se non ci sono riuscito fino in fondo per l'amore che ho per il Milan".

Sulla sua avventura in rossoblù, culminata con un trofeo che mancava da decenni, dice: "Ho trovato un gruppo fantastico, nell'aria c'era la voglia di fare qualcosa di bello insieme ai tifosi". Sentimenti sinceri per il capoluogo emiliano, che però non cancellano quelli verso il Milan: "E' da sempre la mia squadra del cuore, ci sarei stato per sempre anche gratis".