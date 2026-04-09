Milan, cercasi punta centrale: nel casting ora c'è anche Jackson Martinez. Tutti gli obiettivi

Il Milan cerca un attaccante, e questa non è più una novità. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, secondo il quale il grande obiettivo dell'estate rossonera sarà proprio una punta centrale. I nomi? Sono già stati sondati Moise Kean della Fiorentina e Dusan Vlahovic della Juventus (in scadenza di contratto), due piste però difficilmente raggiungibili per costi e gestione personale dei calciatori. Il casting si allarga anche all'affascinante idea Robert Lewandowski, in scadenza col Barcellona e cercato anche dai bianconeri, ma il club di Laporta potrebbe presto proporgli il rinnovo per un altro anno.

Per tutti questi motivi, a detta del quotidiano una delle opzioni più fattibili oggi è rappresentata da Nicolas Jackson, attaccante senegalese che dopo un anno al Bayern Monaco tornerà al Chelsea per ripartire verso altri lidi a lui più graditi. Un prestito con diritto di riscatto elevato, in questo caso, potrebbe essere la formula giusta per convincere tutte le parti in causa.

Occhio poi a Matteo Retegui, blindato in Arabia Sauditi da un ingaggio intorno ai 16 milioni di euro l'anno, ma determinato a tornare nel calcio che conta anche per la questione Medio Oriente. Da quelle parti gioca un altro vecchio pallino del Diavolo, Darwin Nunez, cercato a sua volta pure dalla Vecchia Signora.