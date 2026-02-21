Nicolas Jackson tra futuro e pazzie: passeggia sulla neve solo in biancheria intima

Attualmente in prestito al Bayern Monaco, Nicolas Jackson continua a far parlare di sé, dentro e fuori dal campo. Fresco vincitore della Coppa d'Africa 2025 con il Senegal, l’attaccante 24enne ha recentemente sorpreso i tifosi con una "Story" decisamente singolare: una passeggiata nella neve… in semplice biancheria intima. Il video è rapidamente diventato virale sui social.

Sul terreno di gioco, il bilancio stagionale è finora discreto: 5 reti in 22 presenze complessive, di cui 7 da titolare. Numeri che non lo hanno certo consacrato come protagonista assoluto in Baviera, ma che testimoniano comunque un contributo non marginale nelle rotazioni offensive.

Dove giocherà nella prossima stagione? - Nonostante l’eco mediatica delle sue uscite social, il futuro di Jackson a Monaco appare tutt’altro che definito. Secondo indiscrezioni provenienti dalla Germania e dall’Inghilterra, il Bayern starebbe valutando la possibilità di non confermarlo al termine della stagione, aprendo così la strada a un rientro anticipato a Londra e al Chelsea. La sua situazione resta quindi in bilico: da una parte il club tedesco monitora attentamente rendimento e adattamento, dall’altra i Blues osservano con interesse l’evoluzione di un profilo ancora giovane, reduce da un importante successo internazionale. Tra campo e social, Jackson continua a far discutere.