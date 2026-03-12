La Juventus e il restyling in attacco: sondaggio per Lewandowski e occhi su Nicolas Jackson

Non solo la questione legata al rinnovo, oggi possibile, di Dusan Vlahovic. In casa Juventus c'è grande attenzione alla costruzione dell'attacco del futuro, dopo il flop di Openda e i problemi avuti da Jonathan David nell'arco della stagione. Entrambi, in vista del prossimo campionato, potrebbero fare le valigie e cercare fortune altrove nel caso in cui arrivassero offerte degne di nota.

In questo senso, pur tentando di prolungare con Vlahovic, la Juventus da tempo ha riattivato i contatti per Randal Kolo Muani, attaccante oggi al Tottenham e mai sparito dai desideri del club bianconero. Non solo il centravanti francese però, visto che il quotidiano Tuttosport propone altri due nomi affascinanti in ottica futura.

Nello specifico, si legge, nelle ultime ore è stato fatto un sondaggio per capire la situazione di Robert Lewandowski: in scadenza col Barcellona al termine di questa stagione, in una recente intervista ha confessato di non avere fretta nello scegliere una direzione per il futuro. Non solo il polacco però: la Juventus starebbe infatti seguendo con attenzione anche la situazione di Nicolas Jackson, attaccante di proprietà del Bayern Monaco in gol anche contro l'Atalanta che nel club bavarese è parzialmente oscurato da quella macchina da gol che è Harry Kane.