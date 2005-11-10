Milan, Cisse mattatore con una tripletta: "Passa in secondo piano, contava vincere"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 20:52Serie A
autore Paolo Lora Lamia
15.10.2026 20:52Serie A
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Il trequartista del Milan Alphadjo Cisse ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 0-4 nel match di Europa League contro il Salisburgo.
Da dove nasce questa tripletta?
"Questa è una cosa che passa in secondo piano, oggi era importante vincere e siamo molto contenti".
Arrivare dalla Serie B è complicato, ma non per te.
"Quello che dice il mister può essere una spinta per me. Ho avuto dei compagni che mi hanno accolto molto bene e poi in campo è più semplice".
Gol da centravanti: preludio a uno spostamento?
"I movimenti sono un po' quelli, anche se facevo il trequartista. Ho giocato da attaccante in Nazionale, sono partite che mi porto dentro. Sono contento per i gol".
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