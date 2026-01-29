Maccabi Tel-Aviv-Bologna 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Maccabi Tel-Aviv (3-5-2): Melika; Ben Hamo (33' st Shahar), Heitor, Shlomo (6' st Asante); Ben Harosh, Andrade (6' st Varela), Lederman, Sissokho, Revivo; Peretz (33' st Davida), Madmon (22' st Ben Simon). A disposizione: Saadia, Mishpati, Malede, Noy, Abu Farkhi, Weinberg, Asras. All.: Rodman
Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Casale, Juan Miranda; Freuler, Moro (41' st Pobega); Orsolini (26' st Cambiaghi), Ferguson (41' st Odgaard), Rowe (8' st Bernardeschi); Castro (26' st Dallinga). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Heggem, Lykogiannis. All.: Italiano
Arbitro: Kikacheshvili (Geo)
Marcatori: 36' Rowe (B), 2' st Orsolini (B), 49' st Pobega (B)
Ammoniti: Shlomo (M)
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
