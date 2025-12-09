TMW Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro

Arrivano conferme sempre più consistenti, dopo le prime indiscrezioni di questa mattina. La tanto chiacchierata Milan-Como che la Lega avrebbe voluto far giocare in Australia, a Perth, salvo sorprese resterà in Italia. Dopo le rigide condizioni imposte dalla Asian Football Confederation e dalla Football Australia, la Lega Serie A è insomma sempre più orientata al proprio no definitivo alla partita giocata al di fuori dei nostri confini.

La sfida, originariamente in programma nel fine settimana dell'8 febbraio 2026, dovrà comunque essere ricalendarizzata. Lo stadio di San Siro, infatti, in quei giorni sarà teatro della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina: l'evento andrà in scena il 6 febbraio, con l'impianto che non sarà così utilizzabile per scopi calcistici nei giorni precedenti e successivi.

L'idea, ancora in divenire, è quella di spostare la sfida a martedì 17 o a martedì 24 febbraio, sfruttando anche la non partecipazione delle due squadre alle coppe europee. In questo caso, la partita resterebbe dunque a San Siro e non sarebbe giocata in un altro impianto. Eventualità, questa, che toccherà invece all'Inter: il quarto di finale che i nerazzurri giocheranno contro Roma o Torino, infatti, invece che al Meazza si giocherà allo U Power Stadium di Monza.