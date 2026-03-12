Torna Gimenez, QS in prima pagina: "Milan, Santi per lo Scudetto"
Giornata di sorrisi ieri a Milanello. Santiago Gimenez è tornato ad allenarsi insieme al gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima volta dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi 4 mesi e mezzo. Il centravanti messicano è stato accolto con entusiasmo dai compagni di squadra al suo ritorno, con il rito delle pacche sulla schiena dopo il "paseo de honor" su misura.
L'ultima partita giocata dall'attaccante classe 2001 risale al 28 ottobre 2025, quando i rossoneri pareggiarono 1-1 con l'Atalanta alla New Balance Arena di Bergamo. In quell'occasione i fastidi alla caviglia, che inizialmente non sembravano preoccupare particolarmente, hanno poi portato alla scelta dell'operazione e conseguentemente del lungo stop.
In totale Gimenez ha saltato 19 partite di campionato e ora punta alla convocazione per la prossima sfida contro la Lazio in programma domenica 15 marzo alle 20.45. Una carta in più da sfoderare da parte di Max Allegri, nel rush finale di campionato che vede il Milan a 7 punti di svantaggio dall'Inter capolista dopo il risultato favorevole nel derby d'andata.
