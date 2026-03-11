L’arma in più di Allegri? I gol (che non ci sono stati) di Gimenez possono aiutare lui e il Milan

Il Milan ritrova Santiago Gimenez. Il centravanti messicano, nella giornata di ieri, è tornato ad allenarsi in gruppo. Una notizia nell’aria, dopo oltre quattro mesi di stop, che aggiunge un’arma all’attacco di Massimiliano Allegri.

Max e i gol (che non ci sono stati). Detto che l’ex Feyenoord dovrà ritrovare il ritmo partita, sulla carta il tecnico livornese ritrova un attaccante, che peraltro un anno fa, di questi tempi, faceva ancora sognare i tifosi rossoneri di aver pescato un bel bomber. In realtà, considerando il rendimento nella prima parte di stagione, di gol Gimenez ne ha segnati davvero pochissimi: uno solo, ma in Coppa Italia. Nelle nove presenze disputate in campionato, infatti, il Bebote è rimasto a secco. Una macchia sulla sua stagione, da lavare. A patto che, tra Pulisic, Leao, Nkunku e il nuovo acquisto Fullkrug, il buon Gimenez trovi effettivamente spazio nelle scelte di Allegri.

Utili al Milan, ma anche a lui. Pur partendo da un bottino così magro, nella corsa allo scudetto, riaccesa (per quanto possibile) dal recente successo nel derby, meglio un attaccante in più che uno in meno. D’altra parte, è soprattutto per se stesso che Gimenez insegue il ritorno al gol in Serie A. Il contratto con il Milan è in scadenza il 30 giugno 2029, ma il suo futuro pare già scritto: difficile immaginarlo ancora in rossonero nella prossima stagione. Eventuali club interessati, però, andrebbero pur invogliati in qualche modo.