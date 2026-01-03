Milan, De Winter: "Ci aspettavamo questo Cagliari, erano in fiducia"
TUTTO mercato WEB
Ecco le dichiarazioni di Koni De Winter dopo la vittoria a Cagliari del suo Milan ai microfoni di DAZN: "Ci aspettavamo questo approccio, venivano da una vittoria e hanno iniziato molto bene. Con il ritmo e la fiducia si cresce e si va avanti. Nell'intervallo il mister ci ha svegliato un po' e la squadra ha reagito bene. Alla fine è andata bene. Con questa maglia si sogna sempre, ma ci dobbiamo concentrare partita dopo partita".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Le più lette
3 Juventus, si punta a Guido Rodriguez. Per l’estate il sogno resta Tonali. Inter, forcing su Cancelo. Per Frattesi la richiesta è 35 milioni di euro. Accordo Atletico Madrid-Roma per Raspadori, ora tocca a lui
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Cutolo: "Arena aveva richieste dalla B, ma ci ha scelto. Quando l'Arezzo chiama i giocatori corrono"
Pronostici
Calcio femminile