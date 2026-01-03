Milan, De Winter: "Ci aspettavamo questo Cagliari, erano in fiducia"

Ecco le dichiarazioni di Koni De Winter dopo la vittoria a Cagliari del suo Milan ai microfoni di DAZN: "Ci aspettavamo questo approccio, venivano da una vittoria e hanno iniziato molto bene. Con il ritmo e la fiducia si cresce e si va avanti. Nell'intervallo il mister ci ha svegliato un po' e la squadra ha reagito bene. Alla fine è andata bene. Con questa maglia si sogna sempre, ma ci dobbiamo concentrare partita dopo partita".