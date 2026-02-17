L'ex calciatore Macellari condannato a 8 mesi per spaccio: "Ne facevo uso, ma mai venduta"

Si chiude con una condanna un nuovo capitolo giudiziario nella vita di Fabio Macellari, ex difensore che tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila ha vestito maglie importanti come Lecce, Cagliari, Inter e Bologna. Il Tribunale di Piacenza lo ha condannato a otto mesi di reclusione e a una multa di 1.800 euro nell’ambito di un procedimento nato da un’indagine antidroga condotta nel 2019 dai carabinieri di Bobbio.

Come riportato dal Corriere di Bologna, la sentenza riguarda l’accusa di spaccio, mentre Macellari è stato assolto da altri due capi di imputazione. Al termine dell’udienza, l’ex calciatore cinquantenne è stato ricondotto nel carcere delle Novate di Piacenza, dove si trova già detenuto per scontare una pena di cinque anni inflitta dal tribunale di Tribunale di Cagliari per maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna ed estorsione ai danni della madre di quest’ultima.

Durante il processo, Macellari ha reso dichiarazioni spontanee: “Ne facevo uso e ho fatto del male a me stesso, ma non mi sono mai permesso di cederla”. In aula ha aggiunto: “Ho guadagnato molto da calciatore, poi mi sono trovato a dover lavorare. Non ho mai venduto cocaina, lo spaccio non mi appartiene”.

La difesa, affidata all’avvocato d’ufficio Monica Giuppi, ha sottolineato come dall’istruttoria emerga un quadro di tossicodipendenza, oggi superata, ma non prove concrete di cessioni di droga: “Al massimo si è trattato di uso di gruppo”. Ora è attesa l’impugnazione della sentenza, con la difesa pronta a proseguire la battaglia legale.