Semplici svela: "Avevo chiesto Palestra quando ero alla Samp. Presto sarà azzurro"

Leonardo Semplici, ex allenatore del Cagliari, ha parlato a centotrentuno.com della stagione dei rossoblù: “La mia idea sul Cagliari è positiva, Pisacane è un allenatore alla prima vera esperienza ma è una scelta condivisa dalla società. L’aspettativa è quella di salvarsi il prima possibile e credo che il Cagliari la stia rispettando. La sconfitta contro il Lecce era inaspettata, ma fa parte del percorso: credo che i rossoblù possano arrivare alla salvezza”.

Sul momento dei rossoblù:

“Le assenze possono pesare, il Cagliari ha però dei punti di vantaggio sulle inseguitrici ma non deve abbassare la guardia. Non credo ci sia stato un rilassamento, può capitare di perdere uno scontro diretto. Può essere un buon auspicio per il futuro, da monito per non mollare mai. Il Cagliari ha i mezzi per arrivare all’obiettivo, il rientro di alcuni giocatori può essere molto importante”.

Su Palestra e la sua posizione avanzata:

“Ha delle caratteristiche che esprime al meglio arrivando da dietro. In alcune partite il mister lo ha fatto partire più in avanti e anche negli ultimi match è stato importantissimo. È un giocatore di grande prospettiva, che presto potrà arrivare in Nazionale. Sono convinto che il giocatore riuscirà, dopo l’ultima partita, a esprimere nuovamente i suoi valori e dare il suo contributo. Io lo avevo richiesto quando era alla Sampdoria, poi non se ne fece niente. Mi ha impressionato tanto, ha mostrato anche una personalità importante”.