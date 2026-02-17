Altri problemi giudiziari per Macellari: l'ex difensore condannato a 8 mesi per spaccio

Condanna a 8 mesi di reclusione e multa di 1800 euro all'ex calciatore Fabio Macellari, al quale il Tribunale di Piacenza ha contestato il reato di spaccio. Una sentenza arrivata nelle scorse ore e al termine di un'indagine avviata nel 2019 e condotta dal comando dei Carabinieri di Bobbio.

La notizia della condanna inflitta a Macellari è stata data da L'Unione Sarda. L'ex difensore, che quando giocava faceva il ruolo del terzino, non ha mai negato l'uso personale di cocaina, rigettando però sempre le accuse di spaccio. Il giudizio di colpevolezza arriva dopo un singolo episodio di cessione di droga a parte terza, assolvendo invece Macellari relativamente ad altri due capi di imputazione, per i quali è stato stabilito che "il fatto non sussiste".

Una volta appresa la sentenza, Macellari è stato accompagnato di nuovo in carcere a Cagliari, dove sta scontando una pena di 5 anni comminata dal tribunale del capoluogo della Sardegna, per maltrattamenti alla ex compagna ed estorsione alla madre della stessa. A questa si aggiunge ora la condanna per spaccio.

Macellari, che da calciatore è cresciuto tra Pro Sesto e Fiorentina, ha vestito in seguito numerose maglie di squadre italiane tra le quali soprattutto Lecce, Cagliari, Inter e Bologna.