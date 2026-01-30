TMW
Milan, ecco il 2008 Cissé: il difensore firma per 4 anni e mezzo
Giornata di firme sui contratti per El Hadji Malick Cissé, giovane difensore classe 2008 appena acquistato dal Milan per la sua Under 23.
Difensore centrale proveniente dal Be Sport Academy di Dakar, il giocatore arriva in rossonero a titolo definitivo e ha firmato in questi minuti un contratto di 4 anni e mezzo.
