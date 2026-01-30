Ufficiale Doppio ingresso in casa Arzignano: arrivano in prestito Perini e Nwuachukwu

Doppio colpo di mercato per l'Arzignano Valchiampo che ha comunicato l'arrivo in prestito di due classe 2005 per rinforzare attacco e difesa: i nomi sono quelli di Giovanni Perini e Samuel John Nwuachukwu. Questo il comunicato del club veneto:

"La società FC Arzignano Valchiampo comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive dei calciatori Giovanni Perini e Samuel John Nwuachukwu.

Giovanni Perini, attaccante classe 2005, arriva in prestito dal Cesena fino al 30.06.26, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Novara.

Samuel John Nwachukwu, difensore classe 2005, arriva in prestito dall’Hellas Verona fino al 30.06.26, dopo aver disputato la prima parte della stagione con la maglia del Livorno.

Contestualmente, viene risolto anticipatamente il prestito del calciatore classe 2005 Federico Valentini, il quale rientra al Cesena, sua società di appartenenza.

Diamo un caloroso benvenuto a Giovanni e Samuel e auguriamo le migliori fortune a Federico".