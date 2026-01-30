TMW Radio Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti

Sorteggiati i playoff di Champions League per arrivare agli ottavi. L'Inter pesca il Bodo Glimt, la Juventus col Galatasaray, per Atalanta c'è il Borussia Dortmund. Ecco il commento degli ospiti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Per una questione ambientale, credo che l'avversario più temibile sia il Bodo per l'Inter. Poi le altre due, il Galatasaray è da rispettare ma è discontinua, nel doppio confronto la Juve ce la può fare. Il Dortmund è una squadra solida, vedremo come finirà l'andata. Il Bodo però è rischioso. Gioca bene, ha entusiasmo, per loro è una favola".

Daniele Garbo: "Non è stato un sorteggio semplice per le italiane. Sono partite molto complicate, forse ne passa una. Giocare col Bodo ora, dove ha lasciato le piume il City poco tempo fa, non sarà semplice. Juve, difficile il Galatasaray perché è molto forte, poi l'Atalanta contro il Borussia non è semplice per il suo valore. Se ne passa una è già tanto".

Marco Piccari: "Molto intrigante e pericolosa la sfida tra Bodo e Inter, ma anche la sfida tra Osimhen e Spalletti. E poi il Galatasaray riporta alla mente quell'eliminazione anni fa con i turchi...Ne passerà una".

Massimo Bonanni: "Credo che la partita più difficile possa essere quella della Juventus, perché il Galatasaray per me è una squadra molto forte con un ambiente complicatissimo. Atalanta-Dortmund invece è un cinquantacinque-quarantacinque in favore dei gialloneri, mentre l'Inter penso che passerà".

Arturo Di Napoli: "Quando arrivi a questo punto, ogni partita è complicata. Il Bodo mi sta sorprendendo e se non la prendi con la giusta cattiveria è una partita pericolosa. Credo però che le italiane, se si mettono a posto, possono andare avanti tutte, comprese Juve e Atalanta. Dove possono arrivare poi non so".

Simone Braglia: "Bodo-Inter sembra facile ma non è così, forse è la partita più a rischio, nonostante le qualità della rosa dell'Inter. La Juve può passare il turno, anche l'Atalanta".

Massimo Orlando: "Per me l'Inter passa, anche se il Bodo gioca molto bene. L'Atalanta 50 e 50, la Juventus passa".

Paolo De Paola: "Partita dura per l'Atalanta, poi occhio al Bodo Glimt, suggestivo lo scontro Spalletti-Osimhen".