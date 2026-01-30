Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"

“L’addio al calcio giocato è stata una transizione importante, la mia routine è cambiata e devo dire che mi mancano il campo e le compagne, ma sono anche contenta perché ho più tempo per i miei ruoli istituzionali”. L’ex capitana della Nazionale Sara Gama ha parlato così ai microfoni di VivoazzurroTV tornando sulla scelta di appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi ai ruoli di Vicepresidente dell’AIC e capa delegazione dell’Italia Femminile: “Mi sono tolta tante soddisfazioni e non sono in astinenza da adrenalina, anzi sto bene senza le pressioni del dover scendere in campo per vincere come ho sempre fatto con tutte le mie squadre. - prosegue Gama come riporta Calciofemminileitaliano.it - E poi c’è la pressione che mi sono messa addosso da sola, le vittorie ultimamente volevano dire avere più peso a livello politico e di conseguenza più forza per portare avanti determinate battaglie”.

L’ex difenditrice parla poi dei risultati raggiunti sia sul campo sia a livello di crescita del movimento: “Abbiamo sviluppato l’apice, ora dobbiamo lavorare sulla base. I risultati si vedono e sono tangibili, come dimostrano il Mondiale del 2019 e l’Europeo del 2025 dove la squadra ha fatto un cammino straordinario. A questi vanno sommati i risultati delle nazionali giovanili e il fatto di avere tre squadre in Champions League. - prosegue Gama – Ora per far brillare la punta ancora di più bisogna aumentare il numero delle tesserate. Per riuscirci dobbiamo lavorare sul territorio con il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e con la Lega Nazionale Dilettanti, creando più scuole calcio per le bambine e più prime squadre per le adulte. Sarà fondamentale fare divulgazione e promozione, portando ad esempio le giocatrici nelle scuole”.

Gama torna poi sulla Nazionale parlando del rapporto con il ct Andrea Soncin: “In estate ha fatto quello che aveva dimostrato nei due anni di gestione, è sempre andato a migliorare, ma ora bisogna tenere i piedi per terra e lavorare per continuare a crescere in campo e fuori. Dobbiamo puntare a conquistare dei trofei, questo deve essere l’obiettivo dell’Italia”.