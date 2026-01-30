Elphege: "Non mi chiamo Nesta in onore di Alessandro. Ma di Bob Marley"

Nesta Elphege, nuovo attaccante del Parma, parla in conferenza stampa da Collecchio, dove oggi si è presentato in compagnia di Franco Carboni e Hans Nicolussi Caviglia: "Sono contento di essere qui a Parma, in un club dalla grande storia. Voglio ringraziare la società, lo staff e i compagni per il caloroso benvenuto. Sono un attaccante, le mie qualità principali sono la fisicità e la tecnica: penso di essere dotato nella protezione palla ma mi difendo bene anche nell'attacco della profondità e nel gioco areo", le sue prime parole.

Com'è nata la trattativa col Parma?

"All'inizio del mercato il mio agente mi ha parlato dell'interesse del Parma. C'erano altre società ma non ho avuto dubbi, ero entusiasta di questa possibilità di venire a Parma e in Serie A, dove ci sono tante squadre di alto livello".

Il nome Nesta è legato al nostro Nesta?

"Ovviamente impossibile non conoscerlo. Già da piccolo pensavo che il mio nome fosse per lui ma non l'ho chiesto ai miei genitori! Mi sono interessato a lui e ho guardato quando giocava assieme a Maldini. Poi quando ho chiesto mi hanno detto che mio padre era appassionato di Bob Marley e quindi il mio nome deriva dal suo secondo nome, che è Nesta".