Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: l'agente è in sede per gli ultimi dettagli

Ci siamo quasi per il rinnovo di Mike Maignan. Come riporta Sky Sport, l'agente del portiere francese è proprio in questi minuti a Casa Milan per formalizzare gli ultimi dettagli del nuovo contratto del suo assistito. La firma di Maignan è sempre più vicina.

I dettagli del nuovo accordo

Mike Maignan, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione, dopo gli intoppi dei mesi scorsi già da alcune settimane sembrava ormai prossimo al prolungamento di contratto. 5 milioni di euro netti più due di bonus l'accordo economico tra le parti fino al 2031.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Igli Tare aveva ammesso la propria fiducia sulla trattativa, parlando così della questione: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose".