Venezia-Carrarese, i convocati di Stroppa: torna Svoboda. Prima per Dagasso
TUTTO mercato WEB
Attraverso i propri canali ufficiali il Venezia ha reso nota la distinta con i nomi dei calciatori convocati dal tecnico Giovanni Stroppa per la gara in programma domani alle ore 15 contro la Carrarese sul prato del 'Penzo'.
Rispetto al match dello scorso weekend i lagunari ritrovano Svoboda in difesa, mentre arriva la prima chiamata per il neo acquisto Matteo Dagasso.
Portieri: Grandi, Minelli, Stankovic
Difensori: Franjic, Hainaut, Haps, Korac, Sagrado, Schingtienne, Sidibé, Svoboda, Venturi
Centrocampisti: Bohinen, Busio, Compagnon, Dagasso, Doumbia, Duncan, Farji, Lella, Perez, Pietrelli
Attaccanti: Adorante, Casas, Yeboah
Altre notizie Serie B
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
4 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile