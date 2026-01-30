Spezia, Donadoni: "Serviranno motivazioni e fame. Mercato? Non compriamo tanto per fare"

“Giorno dopo giorno ci stiamo avvicinando a portare tutti i nuovi con i novanta minuti nelle gambe e stiamo lavorando per creare la miglior amalgama possibile visti i tanti nuovi innesti. Ruggero ha più minutaggio nelle gambe di Bonfanti e oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra, mentre per Giovanni vale più o meno lo stesso discorso, anche se nell’ultimo periodo ha avuto un minor minutaggio e non dobbiamo forzare troppo, però entrambi faranno parte del gruppo che partirà per Genova”. Il tecnico dello Spezia Roberto Donadoni nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro la Sampdoria parla così del gruppo a disposizione: “Finalmente lunedì si chiuderà il mercato e avremo a disposizione la squadra definitiva. - prosegue l’allenatore come si legge sul sito del club - Lapadula non è ancora a disposizione, servirà ancora un po’ di pazienza, per il resto in merito al mercato offensivo vedremo come evolverà la situazione negli ultimi giorni, ma ora abbiamo un reparto con alternative e dobbiamo pensare alla partita”.

Spazio poi all’assenza dei tifosi a Marassi: “Dispiace molto che i tifosi non possano essere a Genova al seguito della squadra, oltretutto non hanno nessuna colpa ed è una decisione che trasmette davvero tanto rammarico, la speranza è che certe situazioni non si ripetano più, perché la vicinanza dei tifosi è fondamentale e il calcio senza di loro perde la sua magia”.

Donadoni poi guarda all’avversario che ha cambiato molto in questo mese di gennaio: “La Samp ha fatto un mercato importante e i nuovo, come da noi, avranno voglia di dimostrare il proprio valore. Inoltre giocheremo in uno stadio che ha grande tradizione e dunque ci sono tutti gli ingredienti per una partita importante. Non conta quello che abbiamo fatto fino a ieri, ma solo la partita di domani. - prosegue il tecnico ligure – Conosciamo tutti la classifica, ma domani non farà la differenza, saranno motivazioni, voglia di lottare e fame nello scalare la classifica a essere determinanti".

Donadoni infine si sofferma sulla linea mediana: “Romano ha delle buone basi, poi ci stanno i peccati di gioventù, ma sta a noi aiutarlo a limarli e sfruttare al massimo le sue qualità. Ci spiace per l’infortunio di Bandinelli, ora è giusto che prenda il tempo che serve per riprendersi perché non possiamo rischiare altre ricadute. - conclude l’allenatore - Se arriva qualcuno che può tatticamente dare un contributo sarà un bene, ma non spingerò mai per prendere qualcuno tanto per prendere”.