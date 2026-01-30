Catanzaro, Aquilani: "Esteves un'opportunità. SudTirol? Spero il campo sia praticabile"

"Esteves è un'opportunità che il mercato ci ha offerto. È un ragazzo giovane che conosciamo, reduce da un periodo complicato, e si è creata la possibilità di portarlo qui. Avrà bisogno di tempo, perché è fermo da un po’, ma può diventare un calciatore molto funzionale per il Catanzaro, nel presente e soprattutto in prospettiva”. Il tecnico giallorosso Alberto Aquilani nella conferenza stampa in vista della gara col SudTirol ha parlato così del laterale arrivato dall'Udinese che è il primo acquisto del mercato invernale del club.

Spazio poi alla sfida ai biancorossi: "Affrontiamo una squadra che sta attraversando un ottimo momento. Sarà una gara impegnativa, perché il Sudtirol ha caratteristiche ben precise. A Bolzano ci aspetta una partita intensa e dovremo farci trovare all’altezza di ogni situazione. - prosegue Aquilani come su legge sul sito del club - È previsto freddo e potrebbe esserci neve, ma mi auguro che il campo sia praticabile. In ogni caso non ci sono alibi: sappiamo dove andiamo e contro chi giochiamo. La gara dell’andata ci ha permesso di capire meglio cosa richiede questa categoria. Da allora siamo cresciuti molto: ricordiamo una squadra che ci aveva messo in difficoltà per fisicità e per come occupa il campo, ma il nostro percorso di miglioramento è stato evidente”.

Aquilani infine si sofferma sullo stato della rosa spiegando di avere diverse scelte

“Abbiamo giocatori validi, indipendentemente dalle opzioni tattiche che metteremo in campo. Il gruppo lavora con continuità ed è in grado di mantenere alto il livello”.