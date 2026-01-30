Ufficiale Pergolettese, nuova linfa per l'attacco: arriva l'esperto centravanti Rossetti

"Altro arrivo importante nella Pergolettese 2025/26. Arriva l’attaccante classe 1996 Mattia Rossetti

Cresciuto nelle giovanili del Catania, con la formazione siciliana ha fatto il suo esordito in serie B e l’anno successivo in serie C. Poi ha intrapreso la sua lunga carriera con la Lupa Roma (C), Vibonese (C), Akragas (C), Sicula Leonzio (C), Messina (D), Acireale (D), Campobasso (D), Piacenza (C), Rimini (C), Potenza (C), Sorrento (C), per un totale di 230 presenze con 37 reti al suo attivo. In questa prima parte di stagione ha indossato la maglia della Sarnese in serie D".

Con questa nota il club gialloblù ha annunciato l'arrivo dell'esperto centravanti che ha disputato 11 gare in Serie D con la Sarnese. Di seguito le sue prime parole al sito del club: “Sì, ho fatto di tutto per tornare in Serie C, lo sperato e voluto con tutto me stesso. Ringrazio la Pergolettese che ha creduto in me e mi ha voluto: Non vedo l'ora di tornare in campo e dare il mio contributo. - conclude Rossetti - Torno nel girone A dove si gioca più sulla tecnica, mentre al sud c’è molta più fisicità. Spero di ripagare con i gol la fiducia che la società mi ha concesso.”