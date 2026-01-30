Samp-Spezia, i convocati di Gregucci: out l'ex Esposito. Ci sono i nuovi Di Pardo e Cicconi

"Infortuni? Siamo nella media. Avere due o tre giocatori infortuni nel calcio di oggi penso di essere nella media. Cercavamo l'efficienza perché nelle gare ravvicinate penso sia la cosa più importante lavorare con dovizia di particolari. Ma non siamo falcidiati. Non è un alibi, quello che succede da noi succede dalle altre parti", così il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci in conferenza stampa ha parlato delle assenze in vista della gara di domani.

Sono 23 i calciatori convocati da mister Gregucci per il derby Sampdoria-Spezia. Assenti Esposito, Viti, Barak e Depaoli, mentre c’è la prima chiamata per due esterni arrivati negli ultimi giorni come Manuel Ciccone e Alessandro Di Pardo. Questo l'elenco completo:

Portieri: Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Abildgaard, Cicconi, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Palma, Riccio, Vulikic.

Centrocampisti: Begić, Bellemo, Casalino, Cherubini, Conti, Girelli, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi.