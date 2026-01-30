Sassuolo, Grosso: "Con Gila ci legano ricordi bellissimi. Berardi? Non so se giocherà dall'inizio"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso ha parlato anche della situazione legata a Domenico Berardi che potrebbe anche tornare a disposizione per domani: "Abbiamo ancora un allenamento a disposizione però Domenico stava bene qualche giorno prima rispetto a quando lo abbiamo utilizzato e abbiamo voluto prenderci qualche giorno in più per averlo appieno. Non so se giocherà dall'inizio, voglio parlare con lui per capire le sue sensazioni ma siamo contenti di averlo ritrovato".

Che ricordi ha con Gilardino?

"Ricordi bellissimi, con Alberto ho un rapporto bello, ovviamente con tutti i ragazzi del Mondiale. Ci lega un filo che è un'esperienza che non è racchiusa solo nei 40 giorni di quel Mondiale ma anche i periodi precedenti perché insieme siamo arrivati a raggiungere una cosa strepitosa. Stimo tantissimo la persona e l'allenatore perché ha fatto bene in una società ambiziosa con il Genoa, siamo riusciti a salire entrambi quando io ero al Frosinone, e sta facendo bene anche quest'anno perché nella gara scorsa al 76' ha un'opportunità per fare il 3-3 a San Siro contro l'Inter, quindi i dati vanno sempre letti, e sicuramente è un grande piacere ritrovare Alberto".

