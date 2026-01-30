SudTirol, Castori dovrà fare a meno di Martini per oltre un mese. Il report medico
Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori dovrà fare a meno del centrocampista Jacopo Martini, che aveva saltato anche le ultime tre gare di campionato. Gli esami a cui si è sottoposto il classe 2004 hanno infatti fissato i tempi di recupero in circa 40 giorni. Questo il comunicato del club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Jacopo Martini sta proseguendo il percorso di riabilitazione a seguito della frattura del quinto metatarso del piede sinistro riportata in data 27 dicembre 2025. Sulla base degli ultimi accertamenti clinici effettuati, il rientro in gruppo del calciatore è previsto approssimativamente tra 40 giorni".
