SudTirol, Castori dovrà fare a meno di Martini per oltre un mese. Il report medico

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori dovrà fare a meno del centrocampista Jacopo Martini, che aveva saltato anche le ultime tre gare di campionato. Gli esami a cui si è sottoposto il classe 2004 hanno infatti fissato i tempi di recupero in circa 40 giorni. Questo il comunicato del club altoatesino:

"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.

Jacopo Martini sta proseguendo il percorso di riabilitazione a seguito della frattura del quinto metatarso del piede sinistro riportata in data 27 dicembre 2025. Sulla base degli ultimi accertamenti clinici effettuati, il rientro in gruppo del calciatore è previsto approssimativamente tra 40 giorni".