TMW Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore

La Serie A potrebbe registrare una partenza deluxe in queste ultimissime ore di calciomercato invernale. Il pressing del Fenerbahce per Ademola Lookman, intensificato in questi giorni, sta arrivando ad un punto di svolta. L'incontro di oggi fra le parti, infatti, nonostante le resistenze dell'Atalanta delle ultime settimane, può portare ad una fumata bianca (in favore del club turco, ndr).

Dipende da Lookman. Il Fenerbahce spinge forte, l'offerta economica (da 35 milioni di euro più 5 di bonus è sul tavolo), così dopo la telenovela estiva (con l'Inter) adesso sembra davvero ci possano essere i margini per una partenza dell'attaccante nigeriano. Nelle prossime ore attese novità, fermo restando che decisiva in questo senso sarà la volontà del giocatore.

I numeri dell'attaccante. In carriera il classe '97 vanta 137 presenze e 55 gol con l'Atalanta, 49 gettoni e 12 reti con il Charlton, 48 sfide e 4 centri con l'Everton, 42 match e 8 gol con il Leicester, 35 partite e 4 reti con il Fulham, 24 apparizioni e 5 centri con il Lipsia e 2 gare e 2 gol con l'Under 23 dei Toffees. Inoltre è sceso in campo 41 volte con la Nigeria, segnando 11 reti.