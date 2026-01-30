Live TMW Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26

Ore 12.23 - Terminato il sorteggio del playoff di Europa League

Ore 13.22 - Questo il tabellone completo

silver side

Dinamo Zagabria - Genk

Ludogorets - Ferencvaros

Panathinaikos - Viktoria Plzen

PAOK - Celta Vigo

orange side

Brann - Bologna

Celtic - Stoccarda

Fenerbahce - Nottingham Forest

Lille - Crvena Zvezda

12.21 - Bologna chiamato alla trasferta in Norvegia il 19 febbraio, il ritorno al Dall'Ara sarà una settimana dopo, il 26 febbraio. Le due squadre già si sono incontrate nella fase di campionato: 0-0 in Emilia Romagna al termine di una gara dominata dalla formazione di Vincenzo Italiano, rimasta in 10 dal 23' per il rosso a Lykogiannis.

Ore 13.19 - Il Bologna pesca il Brann!

Ore 13.07 - E' iniziato l'evento a Nyon. Dopo un piccolo discorso introduttivo del presentatore Pedro Pinto e un video riassuntivo delle 16 squadre che si giocheranno l'accesso agli Ottavi - tra cui il Bologna -, sono saliti sul palco il vice segretario generale della UEFA Giorgio Marchetti, il quale ha espresso il proprio cordoglio per i 7 tifosi del PAOK scomparsi tragicamente in un incidente stradale mentre si recavano a Lione per assistere al match, e l'ex calciatore turco Ilhan Mansız, designato per il sorteggio delle partite.

Ore 12.57 - Quando si giocano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta?

Le sfide prevedono una partita di andata e una di ritorno; in linea di principio, la squadra testa di serie giocherà la gara di ritorno in casa.

Andata: 19 febbraio 2026

Ritorno: 26 febbraio 2026

Ore 12.53 - Quali sono le squadre teste di serie?

Teste di serie : Genk (BEL), Bologna (ITA), Stoccarda (GER), Ferencváros (HUN), Nottingham Forest (ENG), Viktoria Plzeň (CZE), Crvena Zvezda (SRB), Celta Vigo (ESP).

Non teste di serie : PAOK (GRE), Lille (FRA), Fenerbahçe (TUR), Panathinaikos (GRE), Celtic (SCO), Ludogorets (BUL), Dinamo Zagabria (CRO), Brann (NOR).

Ore 12.50 - Sorteggi playoff Europa League, alle 13:00 il via presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Con la Roma già agli Ottavi, l'unica italiana interessata al sorteggio è il Bologna che essendosi classificata al decimo posto troverà una tra i norvegesi del Brann e i croati della Dinamo Zagabria.

Come funzionano gli accoppiamenti?

I club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24). I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb