Milan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008 Cissé
Il Milan sta per assicurarsi un nuovo innesto per il futuro. La società rossonera infatti andrà a tesserare il classe 2008 El Hadji Malick Cissé. Difensore centrale 18enne giocava in patria nelle file della Be Sport Academy di Dakar arriva a titolo definivo e ha firmato con il club di via Aldo Rossi un contratto di quattro anni e mezzo.
Il ragazzo andrà a rinforzare il Milan Futuro che milita nel Girone B del campionati di Serie D.
