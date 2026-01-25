Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Milan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008 Cissé

Milan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008 CisséTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 12:19Serie D
Andrea Piras
fonte Raimondo De Magistris

Il Milan sta per assicurarsi un nuovo innesto per il futuro. La società rossonera infatti andrà a tesserare il classe 2008 El Hadji Malick Cissé. Difensore centrale 18enne giocava in patria nelle file della Be Sport Academy di Dakar arriva a titolo definivo e ha firmato con il club di via Aldo Rossi un contratto di quattro anni e mezzo.

Il ragazzo andrà a rinforzare il Milan Futuro che milita nel Girone B del campionati di Serie D.

Articoli correlati
Altre notizie Serie D
Milan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008... TMWMilan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008 Cissé
Siena, sfiorato scontro tifosi-mister Bellazzini. Annullata la conferenza e indetto... Siena, sfiorato scontro tifosi-mister Bellazzini. Annullata la conferenza e indetto silenzio stampa
Pavia, arriva un rinforzo d'esperienza dalla Serie C: torna Ghiringhelli dal Novara... UfficialePavia, arriva un rinforzo d'esperienza dalla Serie C: torna Ghiringhelli dal Novara
Milan Futuro, Dutu vola in Romania: ha firmato fino al 2029 con la Dinamo Bucarest... UfficialeMilan Futuro, Dutu vola in Romania: ha firmato fino al 2029 con la Dinamo Bucarest
Si separano le strade di Simone Farina e il Siena. I ringraziamenti del club toscano... UfficialeSi separano le strade di Simone Farina e il Siena. I ringraziamenti del club toscano
Dopo Karembeu come vicepresidente, la Sanremese si rinforza in attacco: ecco Mbakogu... UfficialeDopo Karembeu come vicepresidente, la Sanremese si rinforza in attacco: ecco Mbakogu
Il Nola piazza un colpo per l'attacco: Galano sarà a disposizione di mister Giampà... UfficialeIl Nola piazza un colpo per l'attacco: Galano sarà a disposizione di mister Giampà
Coppa Italia Serie D, conto alla rovescia per la finalissima: sarà Pistoiese-Ancona... Coppa Italia Serie D, conto alla rovescia per la finalissima: sarà Pistoiese-Ancona
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
1 Juventus-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a Conceicao, scelte obbligate per Conte
2 Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
3 Roma-Milan, le probabili formazioni: dopo l'Europa torna Malen, Allegri col dubbio Saelemaekers
4 Genoa-Bologna, le probabili formazioni: dubbio Norton-Cuffy, straordinari per Heggem
5 Serie A, 22^ giornata LIVE: David sfida Hojlund, Saelemaekers ci prova
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine top news n.1 Napoli, Neres rischia di tornare ad aprile e Giovane non basta. Ora una... Manna dal mercato
Immagine top news n.2 Napoli, Neres si opera. C'è lesione al tendine della caviglia: nei prossimi giorni volerà a Londra
Immagine top news n.3 Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus?
Immagine top news n.4 Khephren Thuram suona la carica: "Col Napoli senza paura. Non andrei mai all'Inter"
Immagine top news n.5 Buon punto per il Lecce, ma la Lazio è una polveriera: Romagnoli saluta e Sarri s'arrabbia
Immagine top news n.6 Sarri: "Macché squadra contro, un calciatore prima di partire è venuto in ufficio e ha pianto"
Immagine top news n.7 Romagnoli si congeda dalla Lazio: saluti e commozione sotto al settore ospiti a Lecce
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché alla fine Antonio Conte non è tornato alla Juventus? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Genoa ha preso un grande portiere. Avrebbe potuto averlo già un anno fa
Immagine news podcast n.2 Il punto Cardinale del Milan. Quel che può accadere ora e in futuro
Immagine news podcast n.3 La triste fine dell'avventura di Leon Bailey. Lui (e la Roma) meritavano di più
Immagine news podcast n.4 La mossa di De Laurentiis per sbloccare subito il mercato del Napoli
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juventus-Napoli, la sfida-rilancio vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Milan, un crocevia importante per chi? La risposta degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, perché non confermi Spalletti? Milan, a Roma decisiva per..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Maradona Jr: "Nel 2018 vidi Juve-Napoli con papà e mio figlio. Al gol di Koulibaly tremò la culla"
Immagine news Serie A n.2 Romagnoli saluta tutti dopo Lecce. Ma la Lazio smentisce: "Non è sul mercato, resta con noi"
Immagine news Serie A n.3 Milan, sondaggio per Dragusin: formula precisa per l'affare, la richiesta al Tottenham
Immagine news Serie A n.4 Napoli, Conte non fa sconti dopo lo sfogo di Giuffredi: Marianucci e Ambrosino fuori rosa
Immagine news Serie A n.5 Como, 0 minuti ma Vigorito si allena nel giorno libero. Morata: "La forza del gruppo"
Immagine news Serie A n.6 Audero maldestro, Fadera lo punisce: il Sassuolo conduce, 1-0 sulla Cremonese al 45'
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Fiori approda al Frosinone. Arriva dal Mantova in prestito con opzione
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, Solmate nomina l’ex Chelsea Grant come capo delle operazioni calcistiche
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Artistico: "Il nostro è un gruppo che combatte. Samp? Daremo il massimo"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, avanti tutta per Tramoni: previsti contatti in settimana per l'affondo decisivo
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Doumbia: "Vittoria importante. Dobbiamo continuare su questa strada"
Immagine news Serie B n.6 Entella, Lorenzo Moretti verso la conclusione del prestito. Piace a due squadre di Serie B
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Audace Cerignola, dalla Juve Primavera arriva Bassino. Il difensore è in prestito secco
Immagine news Serie C n.2 Pro Patria, il rinforzo a centrocampo arriva dal Pisa. Accordo per il prestito secco di Frosali
Immagine news Serie C n.3 Atalanta U23, il rinforzo arriva dal Casarano. Prelevato a titolo definitivo Zanaboni
Immagine news Serie C n.4 Il Renate stende l'Union Brescia. Foschi: "Il nostro spirito battagliero ha fatto la differenza"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 23ª giornata: l'Arezzo non molla. I primi 45' sorridono ai toscani e all'Atalanta u23
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, Corini: "Ingenui sui due gol subiti ma volontà e spirito sono quelli giusti"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Milan
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Roma-Milan, la corsa Champions passa dall'Olimpico
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Napoli, Conte non ha mai vinto allo Stadium da avversario
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa-Roma, le formazioni ufficiali: Dragoni, Viens e Brennskag-Dorsin nel tridente giallorosso
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 11ª giornata: questo pomeriggio, fari puntati su Como Women-Inter
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Con la Lazio, oggi, la peggior gara della mia gestione"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Contro l'Inter senza timori reverenziali. Serve una gara coraggiosa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, 11ª giornata: giornata no per la Fiorentina. La Lazio vince 3-0
Immagine news Calcio femminile n.6 Si chiude l'avventura di Bertucci al Parma Women. La giocatrice fa intanto rientro alla Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Eugenio Lamanna e quell'istinto innato nel parare i rigori Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché siamo così legati ai campionissimi del passato?