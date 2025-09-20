Live TMW Milan, Fofana: "La strada è quella giusta, stiamo lavorando bene"

23.00 - Atteso tra pochi minuti in conferenza Youssouf Fofana, giocatore del Milan, per commentare il risultato maturato contro l' Udinese nella quarta giornata di Serie A. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com.

23.52 - Inizia la conferenza stampa.

Cos'è successo a questa squadra rispetto all'anno scorso?

"No non è successo niente (ride ndr). Stiamo lavorando bene dal precampionato con il nuovo mister e penso che siamo sulla strada giusta".



Ora un filotto di gare importante:

"Il campionato è così, pensiamo gara dopo gara, dobbiamo pensare alla prossima gara, il Lecce, poi penseremo alle altre".

Si è parlato del traguardo di 10 gol per te:

"Era una cosa magari più tra di noi, ora devo fare questi 10 gol, lavoro tutte le settimane per arrivare a questo obiettivo, spero di arrivare al traguardo molto presto".

23.55 - Finisce la conferenza stampa.