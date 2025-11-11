Il forfeit di Chiesa, Gattuso, Raspadori e non solo. Così l'Italia è ripartita a Coverciano

La Nazionale s'è ritrovata quest'oggi a Coverciano per preparare le sfide contro Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). Tanti i temi affrontati in conferenza stampa dal commissario tecnico Gennaro Gattuso, a partire dall'ennesimo forfeit di Federico Chiesa: "Io parlo spesso con lui e bisogna rispettare le scelte, le problematiche che ognuno di noi ha. Io so bene cosa ci diciamo, devo rispettare ciò che mi dice il giocatore. Altro non posso dire, ma la verità è questa. Quindi è una scelta più di Chiesa? Sì, sì... E' di facile lettura".

A Coverciano sono presenti 27 calciatori. Hanno preso parte all'allenamento sul terreno di gioco i calciatori che non hanno giocato domenica e sono entrati solo a partita in corso, mentre gli altri si sono allenati in palestra. Sul finire della seduta ha rimediato una botta al gluteo che verrà valutata con più attenzione nelle prossime ore Giacomo Raspadori, ovvero uno di quei giocatori che a detta del CT meriterebbe più spazio: "Esposito gioca poco e non può sbagliare nulla, perché poi ha venti anni e deve dimostrare. Anche Raspadori rientra in questo discorso: per me è fortissimo e il fatto che giochi così poco mi fa star male. Questa è la problematica principale del nostro calcio, guardo le partite delle prime 5-6 in classifica e in campo ci sono 1-2 italiani".



La Nazionale terrà domani pomeriggio un'altra seduta di allenamento. La terza ci sarà mercoledì mattina, poi la partenza per Chișinău dove giovedì si disputerà la sfida contro la Moldova, la penultima valida per i gironi di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026.

Gruppo I, la classifica

1) Norvegia 18 punti (6 gare, differenza reti +26)

2) Italia 15 punti (6 gare, differenza reti +10)

3) Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

4) Estonia 3 punti (7 gare, differenza reti -10)

5) Moldavia 0 punti (5 gare, differenza reti -22)

Il programma

Nona giornata (13 novembre)

Norvegia-Estonia

Moldavia-Italia

Decima giornata (16 novembre)

Israele-Moldavia

Italia-Norvegia

La lista dei convocati

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti - Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).