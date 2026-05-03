Milan, Gabbia: "Momento negativo, ma possiamo solo compattarci ancor di più"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha analizzato così il ko contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "È un momento negativo che non ci lascia contenti, c'è rabbia e delusione all'interno dello spogliatoio. L'unica cosa che possiamo fare in questo momento è compattarci ancora di più, continuare a lavorare meglio, sentire addosso la sofferenza che abbiamo messo durante l'anno per arrivare a questo punto della stagione. C'è un finale in cui vogliamo arrivare all'obiettivo".

Cosa è successo con i tifosi alla fine? Maignan vi ha detto di rientrare?

"Siamo andati a salutarli perché ci hanno sostenuto tutta la partita, meritavamo i fischi ed è giusto siano arrabbiati. Quando si perde, è anche giusto sia così, che esprimano la loro delusione. C'è poco da dire, non vedo nulla di strano".

Una partita brutta, senza uno contro uno, tanti passaggi sulla figura e con pochi movimenti.

"È una nostra responsabilità il fatto che oggi non sia stata una partita positiva. Merito al Sassuolo che ha fatto una grande gara, ma noi dobbiamo cercare di far meglio già dalla prossima: questo ko ci deve far male, ma deve anche compattarci ancor di più. Non possiamo piangerci troppo addosso, dobbiamo guardare oltre e migliorare".