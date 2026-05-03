Marelli sul contatto Laurienté-Gabbia: "Troppo leggero per assegnare un calcio di rigore"
TUTTO mercato WEB
Proteste vibranti del Sassuolo per un episodio in area di rigore del Milan in avvio del match del Mapei (11'): Lauriente, tutto solo, viene rimontato da Gabbia prima del tiro e poi cade a terra. Contatto leggero che il signor Maresca, con l'approvazione del VAR, decide di non punire con la concessione del penalty a favore dei padroni di casa
È d'accordo anche Luca Marelli, commentatore arbitrale di DAZN: "Contatto giudicato correttamente, troppo leggero per assegnare un calcio di rigore", le parole dell'ex arbitro.
Altre notizie Serie A
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile