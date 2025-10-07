Tempestilli: "Napoli squadra più completa rispetto alla Roma". E poi consiglia gli azzurri

Antonio Tempestilli, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha commentato: "L’augurio è che Roma e Napoli possano continuare a stare in testa, però chiaramente bisogna essere realisti - riporta TuttoNapoli.net -. Il Napoli è una squadra più completa rispetto a quella che è la Roma. Il Napoli ha fatto una campagna acquisti molto buona e credo che fondamentalmente abbia due squadre, mentre la Roma si è dovuta limitare, a causa dei limiti Uefa, a fare determinati acquisti. Quindi non ha una rosa abbastanza completa per poter affrontare tutte le competizioni ad alti livelli.

Però, in questo momento, nonostante abbia avuto anche un pizzico di fortuna a vincere qualche gara, la Roma è riuscita a portare a casa cinque vittorie e questo è un segnale molto positivo. Ricordo la sfida tra noi e il Napoli nel 1989, ricordo anche il gemellaggio che era uno spettacolo: lo sport dovrebbe cibarsi di questo, anche di sfottò e di campanilismo ma mai di violenza. E’ presto per capire chi sarà favorito alla vittoria finale, di certo chi riuscirà ad avere maggiore costanza nell'arco del campionato allora riuscirà a raggiungere gli obiettivi.

Però Napoli, Inter, Roma, Milan e Juventus sono tutte squadre che potenzialmente hanno la possibilità di poter arrivare sino in fondo. Il Milan ha il vantaggio di non giocare le coppe ma non ha l’organico delle altre. Quale giocatore della Roma potrebbe fare le fortune del Napoli? Kone è un centrocampista che potrebbe arricchire la mediana azzurra".