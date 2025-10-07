Conceiçao-Al Ittihad, ci siamo: c'è la firma sul contratto dell'ex allenatore del Milan

Sergio Conceiçao riparte dall'Arabia Saudita. Nei giorni scorsi l'allenatore, libero dopo la sua esperienza dello scorso anno al Milan, ha trovato l'accordo con l'Al Ittihad e in queste ore, secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, sta terminando le ultime formalità con il club della Saudi Pro League, firma di contratto compresa. Manca, di fatto, solo l'annuncio.



Il portoghese, rientrato in Portogallo dopo la separazione dal Milan, si legherà ai campioni in carica sauditi per l'annata in corso e per la prossima, siglando un accordo biennale. Tutti i dettagli contrattuali sono stati definiti nei giorni scorsi con l'amministratore delegato Domingos Soares de Oliveira. Il tecnico porterà con sé uno staff tecnico di fiducia: le indicazioni sono che João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Eduardo Oliveira, Diamantino Figueiredo e Vedran Runje si uniranno a lui, sebbene questa parte del processo debba ancora essere completata.

L'Al Ittihad è attualmente terzo nel campionato saudita, a tre punti dalla capolista Al Nasr di Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Conceição avrà il compito di rilanciare la squadra e competere per il titolo in un torneo sempre più ricco di stelle.