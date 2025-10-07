Mkhitaryan racconta il suo approdo all'Inter: "Ausilio mi chiamò al primo anno alla Roma"

Nel libro scritto con il collega Alessandro Alciato, il centrocampista dell'Inter Henrik Mkhitaryan ha raccontato il suo approdo in nerazzurro e il primo approccio con Ausilio: "Si è fatto sentire poco dopo il pareggio contro lo Spezia. Ero già a Montecarlo in vacanza. 'Miki, vorremmo venissi da noi, a Milano'. Io risposi: 'Grazie per questo atto di stima. Io entro il 31 maggio, quindi nei prossimi giorni, dovrò decidere se continuare a Roma oppure no'".

Il direttore sportivo dell'Inter però ha voluto precisare un aspetto: "Dovresti aspettare, prima di poterti prendere devo vendere due giocatori". I nomi in questione erano quelli di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Il giocatore allora mostrò alcune perplessità: "Direttore, e se vi dico sì e poi voi non li vendete? Resto senza squadra...". Allora Auslio ha dichiarato: "Li venderemo sicuramente, ti chiediamo di avere pazienza".

Questa infine la risposta del numero 22 interista: "Preferirei di no, non voglio correre il rischio di rimanere senza la Roma e senza di voi. Facciamo così: resto alla Roma un altro anno e poi ne riparliamo".