Milan in vantaggio a Cagliari: Zappa manca l'intervento e Leao segna su assist di Rabiot
Rafa Leao firma il vantaggio a Cagliari. Dopo aver sfiorato lo 0-1 con Loftus-Cheek, il Milan sblocca il risultato col sesto centro in questo campionato dell'attaccante portoghese, ben servito da Rabiot e aiutato anche dal mancato intervento difensivo di Zappa. Controllo, tiro e sassata del numero 10 rossonero al 50'.
