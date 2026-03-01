Milan, Leao: "Non mi sento al 100%, la squadra e lo staff mi stanno aiutando"

Rafael Leao, attaccante del Milan, dopo la partita vinta 2-0 dai rossoneri sul campo della Cremonese con il suo gol che ha chiuso le danze sul tabellino, ha parlato ai microfoni di TeleLombardia: "È stato un lavoro di squadra. Ho provato a fare gol nel primo tempo e non ci sono riuscito. Poi nel finale abbiamo fatto gol su una situazione provata in settimana. Poi anche se non avessi segnato oggi la cosa più importante era vincere".

Adesso il derby contro l'Inter, con i tifosi che ci tengono molto. Voi come ci arrivate? E lei, sente di star tornando al meglio?

"Oggi è una partita in cui mi sono sentito bene fisicamente con la palla: ho bisogno di questo e alzare il mio livello anche se non mi sento al 100%. La squadra mi sta aiutando e lo staff anche per mettermi a posto. Siamo un gruppo molto molto forte. Il gruppo è di ragazzi molto bravi e ci sta portando a fare una grande stagione".