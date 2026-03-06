Dal Torino... al Torino, 11 mesi dopo. A Napoli torna ad esultare il soldatino di Conte Elmas

Nel pre partita, con gli occhi al cielo, aveva esclamato ai microfoni di Dazn: "Quanto mi manca il gol? Tantissimo, mi dispiace non aver ancora segnato. Non sono un mediano e voglio fare gol". Sembrava quasi se lo sentisse Eljif Elmas, tornato a segnare a 11 mesi esatti dall'ultimo realizzato in Serie A, caso vuole, con la maglia del Torino. Il più classico dei gol dell'ex, dunque, che ha permesso agli azzurri di mettere il sigillo alla seconda vittoria consecutiva nell'anticipo della 28^ giornata di Serie A.

Nonostante le zero reti realizzate prima di questa sera, però, Elmas è stato in assoluto uno dei jolly più preziosi di Antonio Conte, factotum per mesi di un centrocampo in cui gli infortuni non hanno dato tregua e in cui il classe 1999 ha ricoperto il ruolo di mediano, centrocampista, trequartista, ala sinistra e ala destra. Sempre con grande umiltà, determinazione e spirito di sacrificio. Un gol che vale molto più dei tre punti: per Elmas è la fine di un lungo digiuno dopo mesi di lavoro nell’ombra al servizio di Antonio Conte e del Napoli.

Dopo una prima parentesi al Napoli dtra il 2019 e il 2024 e l'addio in direzione Lipsia, Elmas è tornato in Serie A proprio nel gennaio dello scorso anno, acquistato in prestito dal Torino. Dopo un bell'inizio in maglia granata, con quattro gol nelle prime sette gare, il rendimento si è improvvisamente interrotto e alla fine il club piemontese ha deciso di non esercitare il riscatto. In estate dunque il ritorno in Campania, dove finora Elmas ha messo a referto 36 presenze in tutte le competizioni.