Focus TMW Serie B, la classifica del ritorno: Spezia e Mantova rischiano, playout a sei squadre

Sei squadre in nove punti, dall'undicesima all'ultima posizione utile: la lotta per evitare i play-out, e soprattutto la retrocessione diretta, nella Serie B 2025-2026 è uno dei tornei nel torneo più combattuti degli ultimi anni. E la classifica del girone di ritorno offre indicazioni preziose su chi rischia di più in questo finale di stagione.

La Reggiana quindicesima a 29 punti e la Virtus Entella sedicesima a 28 sono forse le più in bilico: entrambe hanno raccolto appena 9 punti nel girone di ritorno, con un andamento che non lascia tranquilli. Il Bari, diciassettesimo a 28, ha vissuto un ritorno altrettanto travagliato con 11 punti in 9 gare, alternando buone prestazioni a crolli inspiegabili.

La situazione più preoccupante tra queste, però, riguarda il Mantova diciottesimo a 27 punti e soprattutto lo Spezia diciannovesimo a 26. I liguri nel girone di ritorno hanno raccolto soltanto 9 punti in 9 gare, con una sola vittoria nelle ultime settimane, scivolando in una zona della classifica da cui sarà sempre più difficile uscire.

Dieci giornate per raddrizzare una stagione che rischia di chiudersi nel peggiore dei modi.