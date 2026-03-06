Focus TMW Serie B, la classifica del ritorno: Pescara, 54 gol subiti e un baratro da evitare in tutti i modi

I numeri parlano chiaro, e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Il Pescara è ultimo nella Serie B 2025-2026 con 22 punti in 28 giornate: 4 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte, con una differenza reti di -20 che rappresenta il dato più allarmante dell'intera categoria. I 54 gol subiti sono la peggior difesa del campionato, un numero che da solo spiega le difficoltà di una squadra che concede troppo e troppo spesso.

La classifica del girone di ritorno offre qualche piccolo segnale di risveglio: 8 punti in 9 gare, un rendimento superiore a quello di Cesena, Avellino ed Empoli nel medesimo periodo. Ma si tratta di numeri che, rapportati alla situazione di classifica, non bastano. Il distacco dalla zona playout è di soli 4 punti, e il margine di errore residuo è praticamente nullo.

Con Antonio Di Nardo a segno 9 volte, gli abruzzesi hanno almeno un punto di riferimento offensivo, ma il problema è strutturalmente difensivo.

Dieci giornate per costruire un'impresa che al momento appare in salita: il Pescara ha bisogno di una svolta immediata, prima che sia troppo tardi.