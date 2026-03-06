Napoli, Conte: "Prova magistrale di Gilmour, a Sant'Elmas dobbiamo fare una statua"

Antonio Conte, tecnico del Napoli, commenta così ai microfoni di DAZN il successo per 2-0 contro il Torino: "Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti, come oggi è capitato con Lobotka senza dimenticare gli altri, non perdiamo mai la nostra determinazione e di questo va dato merito ai nostri ragazzi. Oggi Gilmour ha fatto una prova magistrale, sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita, ce la siamo complicata alla fine con questo gol, ma sono molto soddisfatto della prova: sono tre punti importanti contro una buona squadra come il Torino che farà bene".

Come ha visto Anguissa e De Bruyne?

"Sembra che non se ne siano mai andati, ma se ne sono andati. Loro come Lukaku e tantissimi altri giocatori tipo Neres, però non abbiamo mai cercato l'alibi delle assenze vincendo una Supercoppa e restando nelle zone alte della classifica che non era scontato. Adesso speriamo di recuperare anche McTominay, è naturale che Anguissa e De Bruyne devono ritrovare la miglior condizione anche se Kevin è rientrato in discrete condizioni fisiche. In questo momento non possiamo fare regali a nessuno".

E Alisson Santos?

"Alisson sta entrando nei meccanismi di gioco, ha una grande velocità e quello che gli chiedo è di non essere timido: oggi non lo è stato. E' un ragazzo che con lo Sporting non aveva fatto una partita da titolare, siamo contenti. Stiamo aspettando i progressi di Giovane e dobbiamo ringraziare sant'Elmas, quest'anno dovremo fargli una statua: è un ragazzo che sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui".