Napoli, Alisson Santos: "Felice di segnare ancora, ho molta fiducia nel mio calcio"

Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 nella gara col Torino sbloccata dal suo secondo gol in campionato: "Ero molto felice di segnare ancora per il Napoli, ho fatto tre esultanze diverse perché sono brasiliano e mi piace molto ballare. Ho molta fiducia nel mio calcio, cerco di aiutare la squadra che mi aiuta a inserirmi al meglio e spero che possiamo raggiungere insieme i nostri obiettivi".