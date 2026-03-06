Napoli, Alisson Santos: "Felice di segnare ancora, ho molta fiducia nel mio calcio"
Alisson Santos, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 nella gara col Torino sbloccata dal suo secondo gol in campionato: "Ero molto felice di segnare ancora per il Napoli, ho fatto tre esultanze diverse perché sono brasiliano e mi piace molto ballare. Ho molta fiducia nel mio calcio, cerco di aiutare la squadra che mi aiuta a inserirmi al meglio e spero che possiamo raggiungere insieme i nostri obiettivi".
