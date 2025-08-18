Milan, Landucci: "Hojlund e Vlahovic? Non ne parlo. Leao da valutare"
Marco Landucci, vice allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dopo Milan-Bari.
Come valuta la prima?
"Come in tutte le partite siamo soddisfatti di alcune cose, meno di altre. Poi al di là dei numeri: Tomori ha fatto un assist da terzino. Sono cose che avevamo preparato per migliorare l'occupazione degli spazi".
Come sta Leao?
"Nei prossimi giorni valuteremo il suo infortunio, non è una botta, ma un problema muscolare".
Come sta Modric?
"Abbiamo trovato a MIlanello tutte persone per bene e serie, come lui. Si è messo a disposizione a 100 all'ora, non si risparmia e non molla un centimetro".
Loftus-Cheek giocatore chiave?
"Ha fatto bene, ma l'importante è la prestazione della squadra. Ci hanno tirato troppe volte in porta e non è una cosa che ci piace così tanto".
Tare ha parlato di Hojlund e Vlahovic: che tipo di attaccante cercate?
"Non parlo di mercato".
In difficoltà Gimenez...
"Non sono per niente preoccupato. Lui è arrivato più tardi degli altri, è uno a posto, s'impegna ogni allenamento e deve crescere. Oggi ha fatto anche un assist. Poi deve crescere lui come tutta la squadra".
